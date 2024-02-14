НАБУ виявило ще одна корупційну схему із закупівлями Міноборони

Правоохоронці викрили нову корупційну схему з закупівлями Міністерства оборони. Схема дозволяла значно завищувати ціни на певні продукти.﻿ Про це заявили у Національному антикорупційному бюро України, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

У межах розслідування щодо закупівель Міноборони з організації харчування детективи підтвердили факти існування корупційної схеми. Вона дозволяла значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.

"Таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії РФ" , - йдеться у повідомленні.

Як пояснили правоохоронці, схема дозволяла постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові продукти. До прикладу, яйця продавали втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, - за цінами, в рази нижче ринкових.

Детективи вилучають та опрацьовують великий масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом. Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

До слідчих дій залучили Державну аудиторську службу.