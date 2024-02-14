Меняющийся курс валют не имеет кардинального влияния на покупательские привычки украинцев: эксперты Emporium назвали основные причины

С началом войны Национальный банк в целях стабилизации финансовой системы ввел фиксированный курс гривны. С течением времени он менялся — от 29,25 грн за 1 доллар, например, в марте-июне до 36,6 грн за доллар, начиная с июля 2022 года.

В октябре 2023 г. НБУ принял решение перейти от фиксированной цены к политике гибкого управляемого обменного курса. При этом Нацбанк оставил за собой право контроля и компенсирует структурный дефицит наличной валюты, чтобы ограничить курсовые колебания.

Переход к цене, определяемой соотношением спроса и предложения, не привел к панике на валютном рынке. Резкого изменения курса не произошло. Значительная часть населения даже не заметила, что курсовая политика регулятора изменилась. Как стало известно, поведение потребителей определяет не цена доллара или евро в банке или обменном пункте.

Что влияет на покупательские привычки украинцев

За первый год полномасштабной войны поведение потребителей существенно изменилось. В первую очередь, как свидетельствуют данные сервиса Emporium, украинцы стали экономить больше, используя доступные им инструменты для получения скидок. Так, например, за 2022 год почти на 40% увеличилось количество запросов на промокоды, которые размещены на страницах сайта emporium.com.ua . В 2023 году тренд по рациональному потреблению и оптимизации затрат продолжил укрепляться. По данным аналитиков Emporium, спрос на промокоды и акционные скидки вырос примерно на 25%.

Более половины потребителей, согласно результатам опросов, проведенных работниками Эмпориум, мониторят специализированные сайты-агрегаторы, чтобы не пропустить начало акции или появление новых промокодов. Около трети подписались на получение сообщений от интернет-магазинов, чтобы первыми узнавать скидки на акции и получать персональные предложения с выгодными условиями заказа.

Как утверждают покупатели, принявшие участие в анонимном опросе Эмпориума, потреблять рационально, сократив до минимума импульсивные покупки и заранее планируя расходы, их вынуждает экономическая ситуация. Курс гривны – это производная от инфляции и нестабильности. Чтобы быть менее зависимыми от курсовых колебаний, украинцы стали чаще покупать товары отечественных производителей.

Первая причина, по которой растет спрос на украинское, — цены. Определяющими они для почти 60% покупателей. Как известно, продукция отечественных брендов стоит обычно дешевле импортных аналогов.

Вторая причина — желание поддержать украинскую экономику. Такую позицию занимает около 40% потребителей. Согласно данным экспертов Emporium, особенно популярны товары тех украинских компаний, которые часть прибыли отдают в поддержку армии и пострадавших от войны граждан.

В то же время, почти 20% покупателей основным критерием выбора называют качество товара и популярность бренда. Если удешевление гривны приводит к повышению стоимости импортной продукции, они готовы платить больше.

Emporium – это независимый агрегатор скидок, сотрудничающий с отечественными и международными брендами. На сайте доступно более 10 000 актуальных промокодов, бонусов, акций и купонов.