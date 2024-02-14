Мінливий курс валют не має кардинального впливу на купівельні звички українців: експерти Emporium назвали основні причини

З початком війни Національний банк з метою стабілізації фінансової системи запровадив фіксований курс гривні. З часом він мінявся — від 29,25 грн за 1 долар, наприклад, у березні-червні до 36,6 грн за долар, починаючи з липня 2022 року.

У жовтні 2023 НБУ прийняв рішення перейти від фіксованої ціни до політики гнучкого керованого обмінного курсу. При цьому Нацбанк залишив за собою право контролю та компенсує структурний дефіцит готівкової валюти, щоб обмежити курсові коливання.

Перехід до ціни, яку визначає співвідношення попиту та пропозиції, не призвів до паніки на валютному ринку. Різкої зміни курсу не відбулося. Значна частина населення навіть не помітила, що курсова політика регулятора змінилася. Як стало зрозуміло, поведінку споживачів визначає не ціна долара чи євро в банку або обмінному пункті.

Що впливає на купівельні звички українців

Упродовж першого року повномасштабної війни поведінка споживачів суттєво змінилася. В першу чергу, як свідчать дані сервісу Emporium, українці почали більше економити, використовуючи доступні їм інструменти для отримання знижок. Так, наприклад, упродовж 2022 року майже на 40% збільшилася кількість запитів на промокоди, які розміщені на сторінках сайту emporium.com.ua. У 2023 році тренд на раціональне споживання та оптимізацію витрат продовжив зміцнюватися. За даними аналітиків Emporium, попит на промокоди та акційні знижки зріс ще приблизно на 25%.

Понад половина споживачів, згідно з результатами опитувань, проведених працівниками Емпоріум, моніторять спеціалізовані сайти-агрегатори, щоб не пропустити початок акції чи появу нових промокодів. Близько третини підписалися на отримання повідомлень від інтернет-магазинів, щоб першими дізнаватися про акційні знижки та отримувати персональні пропозиції з вигідними умовами замовлення.

Як стверджують покупці, що взяли участь в анонімному опитуванні Емпоріум, споживати раціонально, скоротивши до мінімуму імпульсивні покупки та заздалегідь плануючи витрати, їх змушує економічна ситуація. Курс гривні — це похідна від інфляції та нестабільності. Щоб бути менш залежними від курсових коливань, українці почали частіше купувати товари вітчизняних виробників.

Перша причина, через яку зростає попит на українське, — ціни. Визначальними вони є для майже 60% покупців. Як відомо, продукція вітчизняних брендів коштує зазвичай дешевше, ніж імпортні аналоги.

Другою причиною є бажання підтримати українську економіку. Таку позицію займає приблизно 40% споживачів. Згідно з даними експертів Emporium, особливо популярні товари тих українських компаній, які частину прибутку віддають на підтримку армії та громадян, які постраждали від війни.

Водночас майже 20% покупців основним критерієм вибору називають якість товару та популярність бренду. Якщо здешевлення гривні призводить до підвищення вартості імпортної продукції, то вони готові платити більше.

Emporium – це незалежний агрегатор знижок, який співпрацює з вітчизняними та міжнародними брендами. На сайті доступно більше 10 000 актуальних промокодів, бонусів, акцій та купонів.