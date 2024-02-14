Страны НАТО увеличивают свои расходы на оборону – Столтенберг

В этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.﻿ Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Однако некоторым союзникам еще предстоит пройти путь" , - сказал Столтенберг и добавил, что страны "добиваются реального прогресса".

Это заявление было сделано в тот момент, когда Джо Байден раскритиковал Дональда Трампа за заявление, что тот позволит России атаковать членов НАТО, которые недорасходовали средства. Президент США назвал эти высказывания "опасными" и "антиамериканскими".

Члены Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" под руководством США, которая координирует поставки оружия примерно 50 странами, встретятся в Брюсселе 14 февраля, а на следующий день соберутся министры обороны стран НАТО.

По словам высокопоставленного дипломата НАТО, перспектива возвращения Трампа в Белый дом спровоцировала активные разговоры среди союзников о том, что Европа может сделать, чтобы гарантировать, что США будут инвестировать в трансатлантическую безопасность.

Помимо увеличения расходов на оборону и помощи Украине, союзникам также необходимо уделять больше времени работе над вопросами, которые президент США сочтет важными, включая Китай, сказал анонимный дипломат.