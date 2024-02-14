Країни НАТО збільшують свої витрати на оборону – Столтенберг

Цього року рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу з витрат на оборону - 2% ВВП.﻿ Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Проте деякі союзники ще мають пройти шлях" , - сказав Столтенберг і додав, що країни "досягають реального прогресу".

Ця заява була зроблена в той момент, коли Джо Байден розкритикував Дональда Трампа за заяву, що той дозволить Росії атакувати членів НАТО, які не витратили кошти. Президент США назвав ці висловлювання "небезпечними" та "антиамериканськими".

Члени Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" під керівництвом США, яка координує постачання зброї приблизно 50 країнам, зустрінуться у Брюсселі 14 лютого, а наступного дня зберуться міністри оборони країн НАТО.

За словами високопоставленого дипломата НАТО, перспектива повернення Трампа до Білого дому спровокувала активні розмови серед союзників про те, що Європа може зробити, щоб гарантувати, що США будуть інвестувати у трансатлантичну безпеку.

Крім збільшення видатків на оборону та допомоги Україні, союзникам також необхідно приділяти більше часу роботі над питаннями, які президент США визнає важливими, включаючи Китай, сказав анонімний дипломат.