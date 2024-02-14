В Госстате рассказали, как изменились цены на продукты в Украине за месяц

В начале года в Украине фиксируется сезонный рост цен на овощи. В то же время гречка продолжает дешеветь, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в январе 2024 года средние цены на крупы гречневые упали на 5,2% до 28,9 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Кроме того, яйца подешевели на 9,2% до 51,0 гривен за десяток, свинина на 4,6% до 184,7 гривен за килограмм.

Сильнее всего подорожал картофель - 41,8% до 21,5 гривен за килограмм. Свекла подорожала на 40,7% до 16,1 гривен за килограмм, капуста на 27,9% до 14,3 гривен за килограмм, морковь на 26,2% до 14,4 гривен за килограмм, лук - на 11,7% до 16,9 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, январе 2024 года:

водка подешевела на 0,3% до 118,0 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подорожали на 2,0% до 111,3 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво не изменилось в цене - 31,8 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 1,6% до 97,8 гривен за пачку.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в январе 2024 году замедлился до 4,7%. Это минимальное значение с ноября 2020 года, когда инфляция составила 3,8%.

Отметим, за 2023 год в Украине больше всего подорожали мясо, молочные продукты, и картофель, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.