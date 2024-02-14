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У Держстаті розповіли, як змінилися ціни на продукти в Україні за місяць

У Держстаті розповіли, як змінилися ціни на продукти в Україні за місяць
Фото: Рixabay

На початку року в Україні фіксується сезонне зростання цін на овочі. Водночас гречка продовжує дешевшати, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Держстату.

За даними статистичного відомства, у січні 2024 року середні ціни на гречані крупи впали на 5,2% до 28,9 гривень за кілограм. Подешевшали й інші крупи.

Крім того, яйця подешевшали на 9,2% до 51,0 гривень за десяток, свинина на 4,6% - до 184,7 гривень за кілограм.

Найсильніше подорожчала картопля – 41,8% до 21,5 гривень за кілограм. Буряки подорожчали на 40,7% до 16,1 гривень за кілограм, капуста на 27,9% до 14,3 гривень за кілограм, морква на 26,2% до 14,4 гривень за кілограм, цибуля - на 11,7% до 16,9 гривні за кілограм.

Овочі подорожчали, м'ясо, яйця та гречка подешевшали: як змінилися ціни в Україні за місяць

Ціни на алкоголь та сигарети

За даними Держстату, у січні 2024 року:

  • горілка подешевшала на 0,3% до 118,0 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подорожчали на 2,0% до 111,3 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво не змінилося в ціні – 31,8 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,6% до 97,8 гривні за пачку.
Овочі подорожчали, м'ясо, яйця та гречка подешевшали: як змінилися ціни в Україні за місяць

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у січні 2024 року сповільнилося до 4,7%. Це мінімальне значення з листопада 2020 року, коли інфляція становила 3,8%.

Зазначимо, за 2023 рік в Україні найбільше подорожчали м'ясо, молочні продукти та картопля, за 2022 рік в Україні найбільше подорожчали овочі, яйця, крупи, риба та сало, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія та цукор, за 2020 рік найбільше подорожчав цукор, гречана крупа, яйця, соняшникова олія.

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