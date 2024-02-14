Посол в ЕС прогнозирует битву за украинцев, которых Киев захочет вернуть домой

Постоянный представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов предполагает, что в 2025 году, когда должен завершиться срок действия временной защиты для украинцев в Евросоюзе, между государствами-членами и Киевом развернется битва за украинских граждан, сообщает Европейская правда.

Об этом Ченцов рассказал в интервью ЕП.

В марте 2025 года завершается действие инструмента временной защиты украинцев, бежавших в ЕС от российской агрессии. По словам Ченцова, сейчас ЕС рассматривает различные варианты того, какой механизм будет действовать после.

"Рассматриваются различные варианты, и 100% Европейский Союз не позволит себе резких движений – создать какой-то юридический вакуум. Конечно, когда сегодня у тебя есть легальный статус, а завтра документ завершился, возникают вопросы у полиции, что такой человек делает на территории Европейского Союза", – сказал Ченцов.

Он добавил, что украинцы должны быть заблаговременно предупреждены, и должен быть обеспечен транзитный период в случае разительных изменений.

"Могут быть какие-то временные варианты. Но те люди, которые смогут вернуться в Украину, для них должны быть созданы специальные условия, чтобы помочь это сделать", – сказал Ченцов.

Он оценил, что сейчас на территории ЕС находится 4-6 млн украинцев, которые выехали после февраля 2022 года.

По словам посла, Украина обсуждает с ЕС специальную программу по помощи в возвращении украинцев домой. При этом посол признал, что существует опасность, когда некоторые страны не захотят помочь украинцам возвращаться в Украину.

"Я вижу такую опасность. И это, опять же, о конкуренции. Мы должны быть как государство конкурентоспособными и создать соответствующие условия для наших людей. Именно так. Я предполагаю, что 2025 год – это будет битва за наших людей здесь, в Брюсселе. И не только в Брюсселе. Мы будем сражаться", – заявил Ченцов.

Он также допустил, что Европейский Союз может пересмотреть в сторону увеличения объем помощи Украине на 50 млрд евро, и рассказал об условиях, на которых могут быть выделены эти средства.