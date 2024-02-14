Еврокомиссар: ЕС не заинтересован в транзите российского газа через Украину

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с Симсон в рамках Министерской встречи Международного энергетического агентства в Париже.

Еврокомиссар подчеркнула, что европейские страны работают над заполнением своих газовых хранилищ и диверсификацией поставок.

"Возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно. ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок", - заверила Симсон.

Также она обозначила основной фокус ЕС - обеспечение максимальной поддержки Украины и скорейший отказ от российского газа.

В свою очередь Галущенко поблагодарил Еврокомиссию за последний грант для Фонда поддержки энергетики Украины в размере 58 млн евро, 46,4 млн евро из которых уже поступили на счет. Значительная часть соответствующего взноса будет направлена на закупку газовых турбин для ОГТСУ.

Также министр подчеркнул важное значение выделенных Еврокомиссией 10 млн евро гранта для восстановления критической инфраструктуры.