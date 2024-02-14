Єврокомісар: ЄС не зацікавлений у транзиті російського газу через Україну

Європейський комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з росіянами, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Міністр енергетики Герман Галущенко провів зустріч з Сімсон у межах Міністерської зустрічі Міжнародного енергетичного агентства у Парижі.

Єврокомісарка наголосила, що європейські країни працюють над заповненням своїх газових сховищ та диверсифікацією постачань.

"Повернення до звичних відносин з Росією неможливе. ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з росіянами. Ми готувалися до закінчення цього контракту протягом двох років, відколи почалися маніпуляції на газовому ринку, і у нас є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання", - запевнила Сімсон.

Також вона окреслила основний фокус ЄС - забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу.

У свою чергу Галущенко подякував Єврокомісії за останній грант для Фонду підтримки енергетики України у розмірі 58 млн євро, 46,4 млн євро з яких уже надійшли на рахунок. Значну частину відповідного внеску буде спрямовано на закупівлю газових турбін для ОГТСУ.

Також міністр підкреслив важливе значення виділених Єврокомісією 10 млн євро гранту для відновлення критичної інфраструктури.