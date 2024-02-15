В Запорожье оккупанты попали в инфраструктурный объект – Федоров

Утром 15 февраля во время массированного ракетного удара РФ по Украине, в Запорожье прогремели взрывы, россияне попали в объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Предварительно - попадание по объекту инфраструктуры Запорожья. Один человек ранен, информация о других пострадавших уточняется" , - отметил Федоров.

Напомним, по всей стране объявляли воздушную тревогу из-за запуска "Калибров" из Черного моря и запуска ракет с российских бомбардировщиков Ту-95МС.