У Запоріжжі окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт – Федоров
Уранці 15 лютого під час масованого ракетного удару РФ по Україні, в Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни влучили в об'єкт інфраструктури.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Попередньо - влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється", – зазначив Федоров.
Нагадаємо, по всій країні оголошували повітряну тривогу через запуск "Калібрів" з Чорного моря та запуск ракет з російських бомбардувальників Ту-95МС.