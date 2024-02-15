У Запоріжжі окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт – Федоров

Уранці 15 лютого під час масованого ракетного удару РФ по Україні, в Запоріжжі пролунали вибухи, росіяни влучили в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив﻿ голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Попередньо - влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється" , – зазначив Федоров.

Нагадаємо, по всій країні оголошували повітряну тривогу через запуск "Калібрів" з Чорного моря та запуск ракет з російських бомбардувальників Ту-95МС.