Оккупанты планируют атаку под Роботино – спикер ВСУ

Россия сконцентрировала на Ореховском направлении группировку больше, чем на Авдеевском. Вероятно, враг будет пытаться получить успехи в направлении деоккупированного села Роботино.﻿﻿ Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Группировка врага, которая сконцентрировалась на Ореховском направлении (Запорожская область - ред.) за последние несколько дней или недель, она по своим размерам превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Очевидно, что московиты туда вышли не на прогулку.

Обращайте внимание на населенный пункт Роботино. Роботинский выступ, что южнее города Орехов, это деоккупированные летом территории. Похоже, россияне поставили задачу штурмовыми действиями получить там определенные успехи так же, как они их сейчас хотят получить в Авдеевке" , – сказал Лиховий.

Украинские военные деоккупировали Роботино в конце августа 2023 года. 4 февраля 2024 года туда приезжал президент Владимир Зеленский.