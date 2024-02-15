Окупанти планують атаку під Роботиним – речник ЗСУ

Росія сконцентрувала на Оріхівському напрямку угруповання більше, ніж на Авдіївському. Ймовірно, ворог намагатиметься здобути успіхи в напрямку деокупованого села Роботине.﻿﻿ Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Угруповання ворога, яке сконцентрувалося на Оріхівському напрямку (Запорізька область - ред.) за останні кілька днів або тижнів, воно за своїми розмірами переважає в особовому складі те угруповання, яке зараз задіяно на Авдіївському напрямку. Очевидно, що московити туди вийшли не на прогулянку.

Звертайте увагу на населений пункт Роботине. Роботинський виступ, що південніше міста Оріхів, це деокуповані влітку території. Схоже, росіяни поставили задачу штурмовими діями здобути там певні успіхи так само, як вони їх зараз хочуть здобути в Авдіївці" , – зазначив Лиховій.

Українські військові деокупували Роботине в кінці серпня 2023 року. 4 лютого 2024 року туди приїжджав президент Володимир Зеленський.