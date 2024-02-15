Ракетная атака РФ: во Львове уничтожена подстанция, повреждены дома

Во время утренней атаки России на Украину во Львовской области сбили 8 из 14 ракет, однако во Львове уничтожена электроподстанция и выбило окна в трех десятках домов на пяти улицах. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, сообщает Украинская правда.

Было попадание в электроподстанцию во Львове. Из-за этого начался пожар на площади ориентировочно 150 квадратных метров. Его тушили в течение двух часов. Над этим работали 29 пожарных, привлекали 6 единиц техники.

Подстанция полностью уничтожена. Офисные помещения, которые питались от нее, сейчас получают электроэнергию от генераторов.

Информации о погибших и пострадавших на этом объекте по состоянию на этот момент нет.

Еще одна ракета попала в землю между жилыми многоэтажками. Взрывной волной выбило окна в около 30 домах на пяти улицах. Повреждены автомобили, которые припарковали рядом.

По состоянию на 14:48 за помощью к медикам обратились три человека из этих домов.