Ракетна атака РФ: у Львові знищено підстанцію, пошкоджені будинки

Під час ранкової атаки Росії на Україну у Львівській області збили 8 із 14 ракет, однак у Львові знищено електропідстанцію та вибило вікна у трьох десятках будинків на пʼяти вулицях. Про це заявив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, повідомляє Українська правда.

Було влучання в електропідстанцію у Львові. Через це почалася пожежа на площі орієнтовно 150 квадратних метрів. Її гасили впродовж двох годин. Над цим працювали 29 вогнеборців, залучали 6 одиниць техніки.

Підстанція повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів.

Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті станом на цю годину нема.

Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками. Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях. Пошкоджені автомобілі, які припаркували поруч.

Станом на 14:48 по допомогу до медиків звернулися троє людей із цих будинків.