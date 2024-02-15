Белый дом: Россия может захватить Авдеевку - у украинцев заканчиваются снаряды

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о риске захвата города Авдеевка Донецкой области российскими силами из-за отсутствия достаточного количества оружия у украинских защитников, сообщает Европейская правда.

Об этом Кирби сказал на брифинге в Белом доме 15 февраля.

Представитель Белого дома заявил о "невероятно интенсивных боях" на востоке Украины, выделив Авдеевку.

"К сожалению, мы получаем сообщения от украинцев, что ситуация там критическая. Поскольку россияне продолжают ежедневно давить на украинские позиции, есть угроза, что Авдеевка перейдет под российский контроль", – добавил он.

По словам Кирби, в значительной степени это объясняется нехваткой артиллерийских снарядов у Украины и преимуществом России в живой силе.

"И поскольку Конгресс до сих пор не принял дополнительный законопроект, мы не смогли предоставить Украине артиллерийские снаряды, в которых она отчаянно нуждается, чтобы сорвать эти российские атаки. Сейчас российские войска достигли украинских окопов, фактически в Авдеевке, и начинают подавлять украинскую оборону", – подчеркнул представитель Совета нацбезопасности США.

Он призвал Палату представителей как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование для Украины, потому что в противном случае "то, что сейчас происходит в Авдеевке, вполне может произойти и в других местах на фронте".

Украинская армия уже несколько месяцев держит оборону Авдеевки перед все более сильным натиском оккупантов. В последние дни положение ухудшается и, по некоторым сообщениям, украинским силам может даже угрожать окружение в городе.