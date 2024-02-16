Ситуация в Авдеевке "сложная, но контролируемая" – командующий ВСУ

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая", сообщает Украинская правда.

"По состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Ожесточенные бои идут в черте города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага" , – сообщил он.

Бригадный генерал отметил, что согласно принятому решению происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

Кроме того, по его словам, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.