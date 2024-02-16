Ситуація в Авдіївці "складна, але контрольована" – командувач ЗСУ

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що "ситуація в Авдіївці складна, але контрольована", повідомляє Українська правда.

"Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога" , – йдеться в повідомленні.

Бригадний генерал зазначив, що згідно з прийнятим рішенням відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Крім того, за його словами, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.