Ситуація в Авдіївці "складна, але контрольована" – командувач ЗСУ
Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що "ситуація в Авдіївці складна, але контрольована", повідомляє Українська правда.
"Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога", – йдеться в повідомленні.
Бригадний генерал зазначив, що згідно з прийнятим рішенням відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.
Крім того, за його словами, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.
"Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв", – зазначив командувач.