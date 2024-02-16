В Минобороны РФ заявили об атаке пяти украинских беспилотников
Минобороны России утром 16 февраля заявило об атаке украинских безпилотников, которые якобы были уничтожены над Белгородской областью и акваторией Черного моря, сообщает Украинская правда.
В заявлении российского ведомства говорится о том, что беспилотники атаковали "объекты на территории Российской Федерации".
"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)", – говорится в сообщении.