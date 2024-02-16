У Міноборони РФ заявили про атаку п'яти українських безпілотників
Міноборони Росії вранці 16 лютого заявило про атаку українських безпілотників, які нібито були знищені над Бєлгородською областю та акваторією Чорного моря, повідомляє Українська правда.
У заяві російського відомства йдеться про те, що безпілотники атакували "об'єкти на території Російської Федерації".
"Черговими засобами ППО безпілотні літальні апарати перехоплено і знищено над територією Бєлгородської області (1 БПЛА) і над акваторією Чорного моря (4 БПЛА)", – йдеться в повідомленні.