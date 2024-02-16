В Укрзализныце" предупредили о возможных задержках поездов в и из Перемышля

Украинские поезда, следующие в и из Перемышля могут иметь задержки и изменения в расписании из-за повреждения контактной сети в Польше, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд №73 Харьков - Перемышль будет следовать до станции Медика, откуда пассажиры будут пересажены на организованные польской стороной автобусы в Перемышль.

В обратном направлении, из Перемышля, пассажиров поезда №74 в направлении Харькова также будут довозить до станции Медика автобусами для пересадки в свои вагоны.

Посадка в автобусы будет осуществляться по билетам на поезд.

Также в УЗ добавили, что повреждение сети также повлиять на график движения других поездов в/из Перемышля, которые будут курсировать до конца суток.

"Приносим извинения за неудобства: польские коллеги уже занимаются ремонтом и прогнозируют восстановление сети и нормализацию движения поездов до конца этого дня" , - резюмировали в компании.

Напоминаем:

"Укрзализныця" объявила о назначении дополнительного поезда из Харькова в Ворохту - отныне Харьковщина и Полтавщина будут иметь ежедневное прямое сообщение с Ивано-Франковском и рядом популярных горных станций.