Третья штурмовая бригада показала видео из подвалов Авдеевского коксохима
Третья отдельная штурмовая бригада показала видео из подвалов Авдеевского коксохимического завода, где медики стабилизируют раненых, а военные укрываются от обстрелов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба Третьей ОШБр.
"Кадры, снятые бойцами Третьей штурмовой бригады. Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок".
Что предшествовало:
- В Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. На том направлении Силы обороны Украины противостоят в том числе российским спецназовцам и десанту.
- 15 февраля Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, а также сообщила, что на Авдеевском направлении двум бригадам врага нанесено критическое поражение, однако украинским защитниками приходится "воевать на 360 градусов", а россияне перебрасывают в Авдеевку новые силы.
- 16 февраля стало известно, что украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке, сейчас идет перегруппировка войск и усиление подразделений.
- Против защитников Третьей отдельной штурмовой бригады на участке фронта в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч оккупантов, несмотря на потери россиян ситуация остается чрезвычайно тяжелой.