Третья штурмовая бригада показала видео из подвалов Авдеевского коксохима

Третья отдельная штурмовая бригада показала видео из подвалов Авдеевского коксохимического завода, где медики стабилизируют раненых, а военные укрываются от обстрелов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей ОШБр.

"Кадры, снятые бойцами Третьей штурмовой бригады. Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых. Даже тогда, когда от очередных КАБов сыпется потолок".

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