Третя штурмова бригада показала відео з підвалів Авдіївського коксохіму

Третя окрема штурмова бригада показала відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу, де медики стабілізують поранених, а військові укриваються від обстрілів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Третьої ОШБр.

"Кадри, зняті бійцями Третьої штурмової бригади.Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля".

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