Третя штурмова бригада показала відео з підвалів Авдіївського коксохіму
Третя окрема штурмова бригада показала відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу, де медики стабілізують поранених, а військові укриваються від обстрілів, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба Третьої ОШБр.
"Кадри, зняті бійцями Третьої штурмової бригади.Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля".
Що передувало:
- В Авдіївці тривають запеклі бої. На тому напрямку Сили оборони України протистоять у тому числі російським спецпризначенцям та десанту.
- 15 лютого Третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки, а також повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте українським захисниками доводиться "воювати на 360 градусів", а росіяни перекидають до Авдіївки нові сили.
- 16 лютого стало відомо, що українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці, наразі триває перегрупування військ та посилення підрозділів.
- Проти захисників Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці воює щонайменше 15 тисяч окупантів, попри втрати росіян ситуація залишається надзвичайно тяжкою.