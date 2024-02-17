Сырский заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВС Украины в Facebook, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах".

"Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций".

"Авдеевку мы все равно вернем".

По словам Тарнавского, украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Что предшествовало:

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что по состоянию на 21:00 16 февраля в Авдеевке продолжаются тяжелые бои, на Авдеевском коксохимическом заводе горит пожар из-за ударов россиян.

Ранее Тарнавский сообщил, что по состоянию на час дня (16 февраля - ред.) в Авдеевке Донецкой области враг не заблокировал ни одно украинское подразделение. Продолжается операция по обороне города.

Также Тарнавский сообщил, что украинские защитники для сохранения жизней и улучшения оперативной обстановки отошли с позиции "Зенит" в Авдеевке.

А президент Владимир Зеленский сказал, что в ситуации с попыткой российской армии захватить Авдеевку он требует от военного руководства прежде всего сохранить жизни защитников Украины.