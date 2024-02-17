Сирський заявив про виведення українських підрозділів з Авдіївки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Головнокомандувач ЗС України у Facebook, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах".

"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій".

"Авдіївку ми все одно повернемо".

За словами Тарнавського, українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Тарнавський повідомив, що станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривають важкі бої, на коксохімічному заводі палає пожежа через удари росіян.

Раніше Тарнавський повідомив, що станом на першу годину дня (16 лютого - ред.) в Авдіївці, що на Донеччині, ворог не заблокував жоден український підрозділ. Триває операція з оборони міста.

Також Тарнавський повідомив, що українські захисники для збереження життів та покращення оперативної обстановки відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці.

А президент Володимир Зеленський сказав, що в ситуації з намаганням російської армії захопити Авдіївку він вимагає від військового керівництва насамперед зберегти життя захисників України.

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