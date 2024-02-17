Россию ночью атаковали беспилотники: в каких регионах работала ПВО

Некоторые регионы России атаковали беспилотники ночью 17 февраля, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают Telegram-каналы губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, губернатора Калужской области Владислава Шапши, губернатора Брянской области Александра Богомаза, губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Белгородская область

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что якобы ПВО сбила 2 беспилотника

"В Губкинском городском округе сработала наша система ПВО - сбито 2 БПЛА самолетного типа в районе села Вислая Дубрава. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет" , - сообщил Гладков.

Калужская область

Губернатор области Владислав Шапша сообщил об семи якобы сбитых беспилотниках.

"Сегодня ночью на территории Людиновского района средствами ПВО сбиты 4 БПЛА. Утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет." , - сообщил Шапша.

Брянская область

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об пяти якобы уничтоженных беспилотниках.

"Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Погарским, Клинцовским и Брянским районами силами ПВО Министерства обороны РФ " , - сообщил Богомаз.

Воронежская область

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, силы ПВО якобы сбили два беспилотника на подлете к городу.

"Дежурными средствами ПВО на подлёте к Воронежу обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле уточняется. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет" , - сообщил Гусев.

Взрывы в России

Ранее мы сообщали, что в ночь на 17 февраля взрывы были в Белгородской и Калужской областях. Там якобы работала ПВО.

К слову, в Ижевске вспыхнул масштабный пожар на неназванном предприятии.

Также слышали взрывы жители Ростова. В сети написали об якобы работе ПВО.