Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Банки получили в 2023 году рекордную прибыль

Платежеспособные банки в 2023 году, по предварительным данным, до подтверждения годовым аудитом, получили 86,5 млрд грн чистой прибыли. Это почти в 4 раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения.

В декабре 2023 года, согласно с изменениями законодательства, банки доначислили годовую сумму налога на прибыль по результатам 2023 года в целом по повышенной ставке 50%.

Рентабельность капитала банковского сектора на 1 января 2024 года составляла 31,6%. Год назад этот показатель составлял всего 9,7%.

Состоянием на 1 января 2024 года согласно годовым показателям только 7 из 63 платежеспособных банков были убыточными с совокупным убытком 245 млн грн.

2. Национальный банк готовится ограничить карточные переводы и введет лимиты перевода наличных через терминалы

Национальный банк нарабатывает проект решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов обналичивания через терминалы самообслуживания, после чего будет обсуждать его с профильным комитетом Верховной Рады.

Об этом сообщила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова на конференции «Финансы для бизнеса во время войны».

«С точки зрения внедрения дополнительных ограничений на операции физических лиц… ограничений, касающихся распоряжения… собственными средствами, это очень сенситивная тема. Мы этот вопрос прорабатываем со всех точек зрения».

По ее словам, проблема теневых платежей на самом деле актуальна. Рожкова отметила, что это не касается всей страны, но при этом затрагивает большое количество компаний, которые продолжают использовать «наиразнообразнейшие механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и т.п.»

3. За январь украинцы вынесли из банков 27 млрд грн

В январе 2024 года украинцы сняли с депозитных счетов 27 млрд грн. Это рекордное снятие сбережений после введения в Украине военного положения 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в отчете Национального банка Украины.

Всего за январь общий объем депозитов населения в банковской системе сократился на 2,5% (27,4 млрд грн), после чего на счетах осталось 1,05 триллиона грн (с 1,078 триллиона на конец 2023 года).

По мнению некоторых аналитиков, одной из причин происшедшего стала реакция украинского общества на возможное ограничение доступа к своим средствам, рассматриваемое в проекте закона о мобилизации.

4. Sense Bank возобновил кредитование по карте Caméléon

Sense Bank с 13 февраля 2024 года возобновил кредитование по популярной кредитно-дебетовой карте Caméléon. Теперь все ее владельцы – как новые, так и уже существующие – могут пользоваться кредитным лимитом до 30000 грн по ставке 0,01% годовых на покупки неограниченно долго.

Льготный период сохраняется неограниченное время при условии уплаты минимального ежемесячного платежа в размере 5% от фактической суммы задолженности по кредиту. Также карта имеет фиксированную ежемесячную комиссию в размере 100 грн.

При условии использования максимальной суммы кредитного лимита на покупки с погашением задолженности за 12 месяцев и подключенных PUSH-уведомлениях (чтобы не платить за CMC-банкинг) реальная годовая процентная ставка составляет 7,31% годовых.

5. Парад кешбэков от Приватбанка

Приватбанк продолжает радовать своих клиентов акциями, в рамках которых клиенты банка могут получить кешбэк при оплате его картой.

С 15 февраля по 15 мая 2024 года можно получить 3% кешбэка при расчете картами «Универсальная» и «Универсальная Голд» или премиальными картами любой международной платежной системы в категории «Красота и здоровье». Сюда относятся салоны красоты, фитнес-залы, медицинские учреждения и лаборатории, а также магазины, торгующие косметикой (например, сети EVA, Prostor, Watsons и т.п.)

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на страничке﻿ этой акции.

Максимальная сумма кешбэка – 500 грн в месяц с учетом налога на доходы физических лиц. Выплата кешбэка производится на следующей неделе после оплаты картой.