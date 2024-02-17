Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Банки отримали у 2023 році рекордний прибуток

Платоспроможні банки у 2023 році, за попередніми даними, до підтвердження річним аудитом отримали 86,5 млрд грн чистого прибутку. Це майже в 4 рази вище за показник за 2022 рік і на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення.

У грудні 2023 року, відповідно до змін законодавства, банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%.

Рентабельність капіталу банківського сектора станом на 1 січня 2024 року становила 31,6%. Рік тому цей показник становив лише 9,7%.

Станом на 1 січня 2024 року згідно з річними показниками лише 7 із 63 платоспроможних банків були збитковими із сукупним збитком 245 млн грн.

2. Національний банк готується обмежити карткові перекази та запровадить ліміти переказу готівки через термінали

Національний банк напрацьовує проект рішення про обмеження карткових переказів та введення граничних лімітів переведення в готівку через термінали самообслуговування, після чого обговорюватиме його з профільним комітетом Верховної Ради.

Про це повідомила перша заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни".

«З погляду впровадження додаткових обмежень на операції фізичних осіб… обмежень щодо розпорядження… власними коштами, це дуже сенситивна тема. Ми це питання опрацьовуємо з усіх поглядів».

За її словами, проблема тіньових платежів насправді є актуальною. Рожкова зазначила, що це не стосується всієї країни, але при цьому стосується великої кількості компаній, які продовжують використовувати «найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування тощо».

3. За січень українці винесли із банків 27 млрд грн

У січні 2024 року українці зняли з депозитних рахунків 27 млрд. грн. Це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні військового стану 24 лютого 2022 року. Про це йдеться у звіті Національного банку України.

Усього за січень загальний обсяг депозитів населення у банківській системі скоротився на 2,5% (27,4 млрд грн), після чого на рахунках залишилося 1,05 трильйона гривень (з 1,078 трильйона на кінець 2023 року).

На думку деяких аналітиків, однією з причин того, що сталося, стала реакція українського суспільства на можливе обмеження доступу до своїх коштів, що розглядається в проекті закону про мобілізацію.

4. Sense Bank відновив кредитування на карті Caméléon

Sense Bank з 13 лютого 2024 року відновив кредитування за популярною кредитно-дебетовою картою Caméléon. Тепер усі її власники – як нові, так і вже існуючі – можуть користуватися кредитним лімітом до 30 000 грн за ставкою 0,01% річних на покупки необмежено довго.

Пільговий період зберігається необмежений час за умови сплати мінімального щомісячного платежу у розмірі 5% від фактичної суми заборгованості за кредитом. Також картка має фіксовану щомісячну комісію у розмірі 100 грн.

За умови використання максимальної суми кредитного ліміту на покупки з погашенням заборгованості за 12 місяців та підключених PUSH-повідомленнях (щоб не платити за CMC-банкінг) реальна річна процентна ставка становить 7,31% річних.

5. Парад кешбеків від Приватбанку

Приватбанк продовжує радувати своїх клієнтів акціями, в рамках яких клієнти банку можуть отримати кешбек під час оплати його карткою.

З 15 лютого по 15 травня 2024 року можна отримати 3% кешбеку при розрахунку картками «Універсальна» та «Універсальна Голд» або преміальними картками будь-якої міжнародної платіжної системи у категорії «Краса та здоров'я». Сюди відносяться салони краси, фітнес-зали, медичні заклади та лабораторії, а також магазини, які торгують косметикою (наприклад, мережі EVA, Prostor, Watsons тощо)

Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сторінці цієї акції.

Максимальна сума кешбеку – 500 грн. на місяць з урахуванням податку на доходи фізичних осіб. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати карткою.