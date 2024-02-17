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Умеров поделился усвоенными уроками после вывода войск из Авдеевки

Умеров поделился усвоенными уроками после вывода войск из Авдеевки
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Министр обороны Рустам Умеров назвал уроки, которые Украина усвоила после вывода войск из Авдеевки. Он оценил, что Вооруженным силам нужны системы ПВО и артиллерийские снаряды, сообщает Украинская правда.

Об этм сообщил Умеров в Facebook.

"Наши lessons learned относительно Авдеевки:
Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы,
Нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов,
Нужны артиллерийские снаряды.
Работаем над этим постоянно.
Фортификации - строим и усиливаем. Решение беречь людей - правильное".

Министр также пообещал вернуть Авдеевку под контроль Украины.

Напомним:

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, что Украина обратится к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам из-за "некоторого количества" пленных в Авдеевке украинских воинов.

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