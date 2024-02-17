Умеров поделился усвоенными уроками после вывода войск из Авдеевки
Министр обороны Рустам Умеров назвал уроки, которые Украина усвоила после вывода войск из Авдеевки. Он оценил, что Вооруженным силам нужны системы ПВО и артиллерийские снаряды, сообщает Украинская правда.
Об этм сообщил Умеров в Facebook.
"Наши lessons learned относительно Авдеевки:
Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБы,
Нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов,
Нужны артиллерийские снаряды.
Работаем над этим постоянно.
Фортификации - строим и усиливаем. Решение беречь людей - правильное".
Министр также пообещал вернуть Авдеевку под контроль Украины.
Напомним:
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, что Украина обратится к международным гуманитарным организациям и странам-посредникам из-за "некоторого количества" пленных в Авдеевке украинских воинов.