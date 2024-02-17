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Умєров поділився засвоєними уроками після виведення військ з Авдіївки

Умєров поділився засвоєними уроками після виведення військ з Авдіївки
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Міністр оборони Рустам Умєров назвав уроки, які Україна засвоїла після виведення військ з Авдіївки. Він оцінив, що Збройним силам потрібні системи ППО та артилерійські снаряди, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Умєров у Facebook.

"Наші lessons learned щодо Авдіївки:
Потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи,
Потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів,
Потрібні артилерійські снаряди.
Працюємо над цим постійно.
Фортифікації — будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей — правильне".

Міністр також пообіцяв повернути Авдіївку під контроль України.

Нагадаємо:

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, що Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій та країн-посередників через "деяку кількість" полонених в Авдіївці українських воїнів.

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