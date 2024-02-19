Россия потеряла еще почти 1300 военных и самолет – Генштаб
Россия в войне против Украины потеряла за сутки около 1290 своих военных, 11 танков, 24 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, самолет и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 403 720 (+1 290) человек,
- танков − 6 498 (+11) ед,
- боевых бронированных машин − 12 232 (+34) ед,
- артиллерийских систем − 9 733 (+24) ед,
- РСЗО − 986 (+2) ед,
- средств ПВО − 674 (+0) ед,
- самолетов − 336 (+1) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 460 (+11) ед,
- крылатых ракет − 1 898 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 767 (+31) ед,
- специальной техники – 1 545 (+5) ед.