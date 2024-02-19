Россия потеряла еще почти 1300 военных и самолет – Генштаб

Россия в войне против Украины потеряла за сутки около 1290 своих военных, 11 танков, 24 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, самолет и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составили: