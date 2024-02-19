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Россия потеряла еще почти 1300 военных и самолет – Генштаб

Россия потеряла еще почти 1300 военных и самолет – Генштаб
Фото: Facebook

Россия в войне против Украины потеряла за сутки около 1290 своих военных, 11 танков, 24 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня, самолет и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 403 720 (+1 290) человек,
  • танков − 6 498 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 232 (+34) ед,
  • артиллерийских систем − 9 733 (+24) ед,
  • РСЗО − 986 (+2) ед,
  • средств ПВО − 674 (+0) ед,
  • самолетов − 336 (+1) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 460 (+11) ед,
  • крылатых ракет − 1 898 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 767 (+31) ед,
  • специальной техники – 1 545 (+5) ед.

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