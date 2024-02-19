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Росія втратила ще майже 1300 військових та літак – Генштаб

Росія втратила ще майже 1300 військових та літак – Генштаб
Фото: Facebook

Росія у війні проти України втратила за добу приблизно 1290 своїх військових, 11 танків, 24 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, літак та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 403 720(+1 290) осіб,
  • танків − 6 498 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 12 232 (+34) од,
  • артилерійських систем − 9 733 (+24) од,
  • РСЗВ − 986 (+2) од,
  • засобів ППО − 674 (+0) од,
  • літаків − 336 (+1) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 460 (+11) од,
  • крилатих ракет − 1 898 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 767 (+31) од,
  • спеціальної техніки − 1 545 (+5) од.

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