Росія втратила ще майже 1300 військових та літак – Генштаб

Росія у війні проти України втратила за добу приблизно 1290 своїх військових, 11 танків, 24 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, літак та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали: