Украина уже адаптирует инфраструктуру для истребителей F-16 – Воздушные силы
Украина уже адаптирует инфраструктуру для американских истребителей F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Мы уже адаптируем инфраструктуру под этот вид самолета. Адаптация - это то, что позволит ему выполнять задачи из наших взлетно-посадочных полос и удерживаться на наших аэродромах", - сказал Игнат.
Он отметил, что инфраструктура для F-16 в Украине и ее готовность очень непростой вопрос, потому что для того, чтобы подготовить это капитально, нужны годы.
"Идеально сегодня было бы вообще под землю спрятать, как Иран это делает. И все, чистое спокойствие иметь", - сказал Игнат.
По его словам, инфраструктура должна быть защищена средствами противовоздушной обороны и против баллистики, и против крылатых ракет и дронов.