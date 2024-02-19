Украина уже адаптирует инфраструктуру для истребителей F-16 – Воздушные силы

Украина уже адаптирует инфраструктуру для американских истребителей F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Мы уже адаптируем инфраструктуру под этот вид самолета. Адаптация - это то, что позволит ему выполнять задачи из наших взлетно-посадочных полос и удерживаться на наших аэродромах" , - сказал Игнат.

Он отметил, что инфраструктура для F-16 в Украине и ее готовность очень непростой вопрос, потому что для того, чтобы подготовить это капитально, нужны годы. "Идеально сегодня было бы вообще под землю спрятать, как Иран это делает. И все, чистое спокойствие иметь" , - сказал Игнат.

По его словам, инфраструктура должна быть защищена средствами противовоздушной обороны и против баллистики, и против крылатых ракет и дронов.