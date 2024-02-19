Україна вже адаптовує інфраструктуру для винищувачів F-16 – Повітряні сили

Україна вже адаптовує інфраструктуру для американських винищувачів F-16. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ми вже адаптовуємо інфраструктуру під цей вид літака. Адаптація - це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватись на наших аеродромах" , - сказав Ігнат.

Він зазначив, що інфраструктура для F-16 в Україні і її готовність є дуже непростим питанням, бо для того, щоб підготувати це капітально, потрібні роки. "Ідеально сьогодні було б взагалі під землю заховати, як Іран це робить. І все, чистий спокій мати" , - сказав Ігнат.

За його словами, інфраструктура повинна бути захищена засобами протиповітряної оборони, і проти балістики, і проти крилатих ракет та дронів.