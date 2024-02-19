В оккупированной Макеевке горит нефтебаза, местные слышали взрывы

В оккупированной Макеевке поднялся столб дыма после взрывов. Перед этим местные жители слышали работу ПВО РФ, сообщает Новости Донбасса.

Судя по густому черному дыму, произошел удар по нефтебазе. После взрывов частично обесточен Червоногвардейский район Макеевки.

В результате обстрела Макеевки обесточены несколько подстанций. Без электроэнергии находятся 15 котельных и жители посёлков Крупской, Горького, Карла Маркса и Первомайский.

Местные телеграм-каналы Донецка также сообщают про работу оккупационной системы ПВО в городе из-за "прилетов".