В окупованій Макіївці горить нафтобаза, місцеві чули вибухи

В окупованій Макіївці піднявся стовп диму після вибухів. Перед цим місцеві жителі чули роботу ППО РФ, повідомляє Новини Донбасу.

Судячи з густого чорного диму, стався удар по нафтобазі. Після вибухів частково знеструмлено Червоногвардійський район Макіївки.

Внаслідок обстрілу Макіївки знеструмлено кілька підстанцій. Без електроенергії знаходяться 15 котелень та мешканці селищ Крупської, Горького, Карла Маркса та Первомайське.

Місцеві телеграм-канали Донецька також повідомляють про роботу окупаційної системи ППО у місті через "прильоти".