ВСУ сегодня сбили два российских самолета – Сырский

Украинские военные 19 февраля уничтожили два российских самолета – Су-34 и Су-35.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С" , – говорится в сообщении.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук добавил, что самолеты сбили на восточном направлении.

Напомним, вчера ВСУ уничтожили российский самолет Су-34. Перед этим утром 17 февраля Воздушные силы сбили три российских самолета – два Су-34 и один Су-35.