ЗСУ сьогодні збили два російських літаки – Сирський

Українські військові 19 лютого знищили два російських літаки – Су-34 та Су-35.

Про це повідомив﻿ головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С" , – йдеться в повідомленні.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук додав, що літаки збили﻿ на східному напрямку.

Нагадаємо, вчора ЗСУ знищили російський літак Су-34. Перед цим, уранці 17 лютого Повітряні сили збили три російських літаки – два Су-34 та один Су-35.