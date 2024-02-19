Доллар готовится обновить максимум

На межбанковском валютном рынке продолжается рост котировок безналичного доллара, начавшийся в прошлую пятницу 16 февраля. В первой половине дня понедельника 19 февраля он вырос до 38,30 гривен на позиции «бид» - исторического максимума, установленного 9 января 2024 года.

По информации портала «Курс Украины», Национальный банк еще в прошлую пятницу крайне неохотно продавал валюту в рамках ежедневных интервенций, существенно снизив поддержку покупателей. В понедельник с самого утра НБУ не спешил выходить с продажей, что и позволило котировкам вырасти за час на 17 копеек. И только когда они достигли пиковых значений, Нацбанк все же вышел с интервенциями, демонстрируя, что помнит, на каком максимальном уровне был доллар.

Сегодня в США отмечают День Президента, поэтому банки и биржи не работают. Торговля на межбанковском валютном рынке в связи с этим проходит в режиме ТОМ (с расчетами в валюте завтрашним числом). По этой причине часть продавцов не захотела выходить на рынок, из-за чего и образовался существенный перекос между спросом и предложением. Раньше Нацбанк легко решал подобные проблемы. Однако задержки с предоставлением американской финансовой помощи вынуждают главный банк страны экономить валюту, поэтому его появления на межбанке становятся все реже.

Регулятор пока удерживает безналичный доллар в районе 38,28-38,30, однако давление со стороны покупателей нарастает. Участники межбанковских торгов отчетливо видят, что доллар готовится обновить исторический максимум, и не берутся предсказать, докуда он вырастет в этом случае. Похоже, Национальный банк в условиях нехватки ресурса все же выбрал путь мягкой девальвации гривны и, вместо удержания курса на одном уровне, будет контролировать скорость падения национальной валюты, не допуская резких скачков курса.

А что же происходит с наличным курсом доллара? Он также растет, но крайне медленно и неохотно. Операторы наличного рынка сообщают порталу «Курс Украины» об отсутствии существенного спроса на наличную валюту со стороны населения. Единственными немногочисленными покупателями наличной валюты остаются военные и члены их семей, которые конвертируют заработанные потом и кровью военные выплаты в твердую валюту. Со стороны мелкого и среднего бизнеса интерес к валюте падает из-за общего падения платежеспособного спроса в Украине. Колебания ценников на наличного «американца» становятся все слабее. Так, на прошлой неделе он ненадолго подешевел до 38,05-38,10 гривен, а к вечеру пятницы подорожал до 38,35-38,40 гривен.

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Нерешенный вопрос с американской помощью Украине продолжает оказывать негативное воздействие на настроения как украинских обывателей, так и бизнеса. А значит, всю свободную гривну (как наличную, так и безналичную) будут стараться перевести в валюту. Это означает, что некоторый спрос на наличную валюту все же будет присутствовать.

На предстоящей неделе наличный доллар продолжит торговаться в диапазоне 38,10-38,60 гривен. Если же ситуация на межбанковском валютном рынке выйдет из-под контроля НБУ (точнее, если регулятор сам захочет немного «ослабить гайки» и посмотреть, к чему это приведет), возможен возврат ценников на наличного «американца» в район 38,80-39,00 гривен. Однако, скорее всего, это произойдет уже в марте.