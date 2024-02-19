Долар готується оновити максимум

На міжбанківському валютному ринку продовжується зростання котирувань безготівкового долара, що почалося минулої п'ятниці 16 лютого. У першій половині дня понеділка 19 лютого він зріс до 38,30 гривень на позиції «бід» – історичного максимуму, встановленого 9 січня 2024 року.

За інформацією порталу «Курс України», Національний банк ще минулої п'ятниці вкрай неохоче продавав валюту в рамках щоденних інтервенцій, суттєво знизивши підтримку покупців. У понеділок з самого ранку НБУ не поспішав виходити з продажем, що дозволило котируванням вирости за годину на 17 копійок. І лише коли вони досягли пікових значень, Нацбанк все ж таки вийшов з інтервенціями, демонструючи, що пам'ятає, на якому максимальному рівні був долар.

Сьогодні у США відзначають День Президента, тому банки та біржі не працюють. Торгівля на міжбанківському валютному ринку у зв'язку з цим відбувається у режимі ТОМ (з розрахунками у валюті завтрашньою кількістю). З цієї причини частина продавців не захотіла виходити на ринок, через що й утворився суттєвий перекіс між попитом та пропозицією. Раніше Нацбанк легко вирішував такі проблеми. Проте затримки з наданням американської фінансової допомоги змушують головний банк країни заощаджувати валюту, тому його появи на міжбанку стають дедалі рідшими.

Регулятор поки що утримує безготівковий долар у районі 38,28-38,30, проте тиск з боку покупців наростає. Учасники міжбанківських торгів чітко бачать, що долар готується оновити історичний максимум і не беруться передбачити, доки він зросте в цьому випадку. Схоже, Національний банк в умовах нестачі ресурсу все ж таки вибрав шлях м'якої девальвації гривні і, замість утримання курсу на одному рівні, контролюватиме швидкість падіння національної валюти, не допускаючи різких стрибків курсу.

А що ж відбувається із готівковим курсом долара? Він також росте, але вкрай повільно та неохоче. Оператори готівкового ринку повідомляють портал «Курс України» про відсутність суттєвого попиту на готівкову валюту з боку населення. Єдиними нечисленними покупцями готівкової валюти залишаються військові та члени їхніх сімей, які конвертують зароблені згодом та кров'ю військові виплати у тверду валюту. З боку дрібного та середнього бізнесу інтерес до валюти падає через загальне падіння платоспроможного попиту в Україні. Коливання цінників на готівкового «американця» стають дедалі слабшими. Минулого тижня він ненадовго подешевшав до 38,05-38,10 гривень, а до вечора п'ятниці подорожчав до 38,35-38,40 гривень.

Всім цікаво у зв'язку з цим,

Скільки коштуватиме долар в останню декаду лютого

Невирішене питання з американською допомогою Україні продовжує негативно впливати на настрої як українських обивателів, так і бізнесу. Отже, всю вільну гривню (як готівкову, так і безготівкову) намагатимуться перевести у валюту. Це означає, що деякий попит на готівкову валюту все ж таки буде присутній.

Наступного тижня готівковий долар продовжуватиме торгуватися в діапазоні 38,10-38,60 гривень. Якщо ж ситуація на міжбанківському валютному ринку вийде з-під контролю НБУ (точніше, якщо регулятор сам захоче трохи «послабити гайки» і подивитися, до чого це призведе), можливе повернення цінників на готівкового «американця» в район 38,80-39,00 грн. Проте, найімовірніше, це станеться вже у березні.