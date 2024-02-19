Украинские перевозчики будут протестовать на трех КПП с Польшей

Из-за блокирования границы польскими фермерами украинские перевозчики 20 февраля начнут мирную акцию протеста на трех пунктах пропуска с Польшей: "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини". Об этом заявил глава ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" (МАПУ) Владимир Михалевич, сообщает Укринформ.

"Целью проведения мирного собрания является выражение протеста перевозчиков Украины против блокирования движения грузового транспорта, которое началось с ноября 2023 года, что наносит значительные финансовые потери для отрасли международных автомобильных перевозок Украины, экспортеров и импортеров обеих стран и для экономики Украины и, наконец, подрывает обороноспособность Украины в условиях военного положения.

Ситуацию с блокировкой еще до сих пор не удается урегулировать на уровне министерств, правительств и президентов Украины и Польши, поэтому мы вынуждены прибегать к таким действиям", - отметил Михалевич.

Он отметил, что мирная акция, организованная ОО "МАПУ", начнется 20 февраля 2024 в 12.00, одновременно возле трех международных автомобильных международных пунктов пропуска: "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини".

ОО "МАПУ" будет обеспечивать контроль и порядок проезда через перечисленные пункты пропуска, не разрешая объезд польскими грузовиками общей очереди грузовиков.

Акция будет проводиться круглосуточно до 15 марта 2024 или до разблокирования границ польскими митингующими.