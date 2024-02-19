Українські перевізники протестуватимуть на трьох КПП з Польщею

Через блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого розпочнуть мирну акцію протесту на трьох пунктах пропуску із Польщею: "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині". Про це заявив голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" (МАПУ) Володимир Михалевич, повідомляє Укрінформ.

"Метою проведення мирного зібрання є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн та для економіки України і врешті - підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану.

Ситуацію з блокуванням ще до цього часу не вдається врегулювати на рівні міністерств, урядів та президентів України й Польщі, тому ми вимушені вдаватися до таких дій" , - зазначив Михалевич.

Він наголосив, що мирна акція, організована ГО "МАПУ", розпочнеться 20 лютого 2024 року о 12.00, одночасно біля трьох міжнародних автомобільних міжнародних пунктів пропуску: "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині".

ГО "МАПУ" забезпечуватиме контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок.

Акція проводитиметься цілодобово до 15 березня 2024 року або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.