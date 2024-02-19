В Днепропетровской области уничтожили российскую ракету Х-59

В Днепропетровской области в понедельник 19 февраля украинские бойцы уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".

"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59".

Предыстория:

Власти Украины в понедельник объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за угрозы применения баллистического вооружения россиянами, СМИ писали, что в Полтаве и Кропивницком прогремели взрывы.