В Днепропетровской области уничтожили российскую ракету Х-59
В Днепропетровской области в понедельник 19 февраля украинские бойцы уничтожили российскую управляемую авиационную ракету Х-59, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило Воздушное командование "Восток".
"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено управляемую авиационную ракету Х-59".
Предыстория:
Власти Украины в понедельник объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за угрозы применения баллистического вооружения россиянами, СМИ писали, что в Полтаве и Кропивницком прогремели взрывы.