В Дніпропетровській області знищили російську ракету Х-59

В Дніпропетровській області в понеділок 19 лютого українські бійці знищили російську керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Повітряне командування "Схід".

"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59".

Передісторія:

Влада України у понеділок оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через загрозу застосування балістичного озброєння росіянами, ЗМІ писали, що в Полтаві та Кропивницькому пролунали вибухи.