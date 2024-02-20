В Днепропетровской области "Шахеды" повредили дома и авто – ОВА

Из-за падения обломков беспилотников в Днепропетровской области повреждены три дачных дома и два автомобиля, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью наши защитники сбили над областью два шахеда. Беспилотники приземлили в Синельниковском и Днепровском районах. В последнем из-за падения обломков российского смертоносного железа повреждены 3 дачных дома и 2 авто" , - сообщил Лысак.

По Марганецкой общине Никопольского района российские оккупанты ударили из артиллерии.

Во всех случаях – без погибших и пострадавших.

Также утром оккупанты обстреляли Мировскую общину на Никопольщине. Информация уточняется.