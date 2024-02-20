У Дніпропетровській області "Шахеди" пошкодили будинки та авто – ОВА
Через падіння уламків безпілотників у Дніпропетровській області пошкоджені три дачні будинки та два автомобілі, минулося без постраждалих.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі наші оборонці збили над областю два шахеди. Безпілотники приземлили у Синельниківському та Дніпровському районах. В останньому через падіння уламків російського смертоносного залізяччя пошкоджені 3 дачних будинки та 2 авто", – повідомив Лисак.
По Марганецькій громаді Нікопольського району російські окупанти вдарили з артилерії.
У всіх випадках – без загиблих і постраждалих.
Також зранку окупанти обстріляли Мирівську громаду на Нікопольщині. Інформація уточнюється.