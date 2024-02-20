Польские фермеры пригрозили расширить блокаду на автобусы
Солидер протестов польских фермеров на границе с Украиной допустил блокировку пассажирских перевозок, если в ответ на их действия начнутся контракции с украинской стороны, сообщает Европейская правда.
Лидер подкарпатского центра движения "Обманутая деревня" Роман Кондрув заявил, что они пока недовольны действиями нового правительства в вопросе импорта из Украины и хотят "больше чем обещания".
С его точки зрения, фермеры в своих протестах выступают не против Украины и обычных украинцев, а "против украинских олигархов" и "бездействия" Брюсселя.
"Мы открыли "коридор солидарности" – и все рынки перехватила Украина. Нам сейчас некуда продавать зерно, а украинское зерно, стекающееся к нам – это вредное техническое зерно", – заявил Кондрув.
Он сказал, что слышал о намерениях организовывать блокады границы с украинской стороны и намекнул, что в таком случае фермеры рассматривают блокировку пассажирских перевозок.
"Если мы решим не пропускать автобусы, это будет очень плохо. Но, возможно, тогда наша власть тогда рассмотрит какие-то содержательные решения", – сказал Роман Кондрув.