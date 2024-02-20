Польські фермери пригрозили розширити блокаду на автобуси
Співлідер протестів польських фермерів на кордоні з Україною допустив блокування пасажирських перевезень, якщо у відповідь на їхні дії почнуться контракції з українського боку, повідомляє Європейська правда.
Лідер підкарпатського осередку руху "Ошукане село" Роман Кондрув заявив, що вони поки невдоволені діями нового уряду у питанні імпорту з України і хочуть "більше ніж обіцянки".
З його точки зору, фермери у своїх протестах виступають не проти України і звичайних українців, а "проти українських олігархів" та "бездіяльності" Брюсселя.
"Ми відкрили "коридор солідарності" – і усі ринки перехопила Україна. Нам зараз немає куди продавати зерно, а українське зерно, яке стікається до нас – це шкідливе технічне збіжжя", – заявив Кондрув.
Він сказав, що чув про наміри організовувати блокади кордону з українського боку, та натякнув, що у такому разі фермери розглядають блокування пасажирських перевезень.
"Якщо ми вирішимо не пропускати автобуси, це буде дуже погано. Але, можливо, тоді наша влада тоді розгляне якісь змістовні рішення", – сказав Роман Кондрув.