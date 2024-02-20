Польські фермери пригрозили розширити блокаду на автобуси

Співлідер протестів польських фермерів на кордоні з Україною допустив блокування пасажирських перевезень, якщо у відповідь на їхні дії почнуться контракції з українського боку, повідомляє Європейська правда.

Лідер підкарпатського осередку руху "Ошукане село" Роман Кондрув заявив, що вони поки невдоволені діями нового уряду у питанні імпорту з України і хочуть "більше ніж обіцянки".

З його точки зору, фермери у своїх протестах виступають не проти України і звичайних українців, а "проти українських олігархів" та "бездіяльності" Брюсселя.

"Ми відкрили "коридор солідарності" – і усі ринки перехопила Україна. Нам зараз немає куди продавати зерно, а українське зерно, яке стікається до нас – це шкідливе технічне збіжжя" , – заявив Кондрув.

Він сказав, що чув про наміри організовувати блокади кордону з українського боку, та натякнув, що у такому разі фермери розглядають блокування пасажирських перевезень.