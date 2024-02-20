Соцсеть X забанила аккаунт вдовы Навального

Соцсеть X (Twitter) приостановила действие новой учетной записи Юлии Навальной – жены российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в российской колонии, сообщает Украинская правда.

"Действие учетной записи приостановлено. X приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают Правила X" , – говорится на странице Навальной.

Навальная завела аккаунт в Twitter (Х) 19 февраля. На ее страницу за сутки подписались больше 90 тысяч человек.

Навальная опубликовала в своем аккаунте видеообращение и потребовала вернуть тело супруга родным.

Ранее она назвала в своей публикации спикера Владимира Путина Дмитрия Пескова "пресс-секретарем убийцы".

Пользователи соцсети, которой владеет Илон Маск, заметили, что аккаунт Навальной попал под теневой бан и ее твиты можно было увидеть только по прямым ссылкам, а в реплаях они не отображались.